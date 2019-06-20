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Слънчево и горещо остава времето и в петък
До полунощ валежите ще спрат и в оставащата част от нощта ще преобладава ясно и тихо време. Утре отново ще бъде предимно слънчево, след обяд - и горещо.
В следобедните часове ще се развива купеста, над планинските и северните райони - и купесто-дъждовна облачност, и на места там ще превали и прегърми. Възможни са локални интензивни валежи и градушки. Вятърът ще е слаб, от север. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, съобщават от НИМХ.
Над Черноморието ще е слънчево, след обяд - с временни увеличения на облачността. На отделни места по северното крайбрежие краткотрайно ще превали. Ще духа слаб северен вятър. Максимални температури: между 30 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 24-27 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.
Над планините преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след пладне ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до вечерта на много места ще превали и прегърми, като в отделни райони са възможни и мощни гръмотевични бури. Ще духа слаб север-северозападен вятър. Максимална температура на 1200 метра - около 23 градуса, на 2000 метра - около 15 градуса.
В Сливен денят ще започне със слънце, но в следобедните часове ще се заоблачи. Ще превали дъжд, придружен от гръмотевици.Минималната температура ще е 19 градуса, а максималната 31.
Снимка: pixabay.com