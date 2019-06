Появи се неизвестен запис на Фреди Меркюри

Появи се неизвестна досега версия на Time – парче, записано от Фреди Меркюри през 1986 г. в легендарните студиа „Аби Роуд“ в Лондон. Песента е създадена за концептуалния албум от едноименния мюзикъл на Дейв Кларк – известен музикант, композитор, продуцент и дългогодишен близък приятел на фронтмена на Queen.

Сега Кларк за пръв път публикува неиздавано досега демо с оригиналния звукозапис на гласа на Меркюри, акомпаниран от пиано. Дейв Кларк е предпочел в случая да използва пълното заглавие на песента – Time Waits For No One („Времето не чака никого“).

„Когато се срещнахме за пръв път във връзка с мюзикъла, Фреди ми каза: „Добре, каква искаш да е тази песен?“. Аз му обясних, че искам нещо като кръстоска между Едит Пиаф, Дженифър Холидей и Шърли Беси“, разказва Дейв Кларк в интервю. „Имам тоалети като техните, така че ще мога да я направя перфектно“, иронично отговорил Фреди Меркюри.