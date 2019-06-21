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Гонка с два мощни автомобила в Сливен завърши с катастрофа и умряло 19-годишно момиче

21 юни 2019 08:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 22
Полиция Сливен

Двама тинейджъри се удариха снощи в Сливен. Те се движели с мощни автомобили по сливенските улици. Инцидентът стана на централен сливенски булевард снощи.

Според оцевидци, става въпрос за гонка между два мощни автомобила, управлявани от тийнейджъри, съобщава Дарик.

По първоначална информация по време на движение момичето е изгубило контрол над автомобила и той се е ударил в стълб на булевард "Панайот Хитов" в Сливен.

По случая е образувано досъдебно производство.

Снимка: Станимир Петков

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