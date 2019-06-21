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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 21.06.2019
No. Дата на във. Длъжност Образование
340 08.4.2019 перач, Несебър средно
341 08.4.2019 камериерка, Несебър средно
342 08.4.2019 администратор на хотел, Несебър средно/висше
463 13.5.2019 спасител плаж - Златни Пясъци средн+правоспособност за спасител
464 13.5.2019 спасител басейн -Златни пясъци средн+правоспособност за спасител
465 13.5.2019 машинен оператор, пералня средно,основно
466 13.5.2019 камериер/ка -Златни пясъци средно,основно
467 13.5.2019 пиколо-Златни пясъци средно
468 13.5.2019 администратор хотел -Златни пясъци средно,висше
481 20.5.2019 счетоводител оперативен средно,висше-икономическо
483 20.5.2019 камериерка средно, основно
485 20.5.2019 администратор хотел средно
486 20.5.2019 готвач средно
487 20.5.2019 работник кухня средно, основно
488 20.5.2019 машинен оператор шиене средно
489 21.5.2019 чистач/хигиенист средно,основно
490 21.5.2019 оператор решещи машини средно
492 21.5.2019 стругар средно,основно
493 21.5.2019 електрозаварчик средно,основно+правоспособност
495 22.5.2019 общ работник основно
496 22.5.2019 кофражист средно,основно
498 23.5.2019 касиер средно
503 27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно
504 27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно
512 28.5.2019 сервитьор, Приморско средно
513 28.5.2019 барман, Приморорско средно
514 28.5.2019 камериерки, Приморско средно
515 28.5.2019 админстратор на хотел, Приморско средно
517 29.5.2019 водач, мотокар средно,основно
525 03.6.2019 сервитьор, Св. Влас средно
526 03.6.2019 помощник готвач, Св. Влас средно
527 03.6.2019 барман, Св. Влас средно
528 03.6.2019 мияч съдове, Св. Влас средно
529 03.6.2019 камериерки, Св. Влас средно
530 03.6.2019 администратор хотел, Св. Влас средно
535 03.6.2019 транжорист средно
536 03.6.2019 работник месни изделия средно
537 03.6.2019 шофьор лекотоварен автомобил средно
539 04.6.2019 специалист/тракторист/ средно
540 04.6.2019 обслужващ работник промишлно производство средно
541 05.6.2019 дограмаджия средно,основно
542 05.6.2019 оператор машина средно/техническо/
544 05.6.2019 тапицер средно
545 05.6.2019 камериерка средно
547 05.6.2019 директор лечебно заведение висше, медицина
558 12.6.2019 мениджър търговски екип висше
559 12.6.2019 кредитен консултант средно
560 12.6.2019 хигиенист средно,основно
561 12.6.2019 общ работник промишлеността средно,основно
562 12.6.2019 щофьор, кат. С средно,основно
563 13.6.2019 сортировач, вълна/за лица с намалена трудоспособност/ основно/начално
566 17.6.2019 салонен управител средно
567 17.6.2019 готвач, заведение за бързо хранене средно
571 18.6.2019 работник товаро- разтоварна дейност основно
572 18.6.2019 машинен оператор млечни продукти средно
573 18.6.2019 работник производство на млечни продукти средно
574 18.6.2019 учител ЦДО висше,НУП
575 18.6.2019 охранител средно
578 20.6.2019 продавач- консултант средно