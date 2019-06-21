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Елена Йончева и Петър Витанов бяха освободени като депутати - двамата стават членове на Европейския парламент

21 юни 2019 13:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26
Европейски парламент

Елена Йончева и Петър Витанов бяха освободени като депутати на днешното парламентарно заседание. Причината е, че двамата стават членове на Европейския парламент.

Двамата ще бъдат заменени от следващия в партийния списък на БСП, съобщава www.novinite.com

Снимка: sliven.net

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