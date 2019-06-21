Елена Йончева и Петър Витанов бяха освободени като депутати - двамата стават членове на Европейския парламент

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Елена Йончева и Петър Витанов бяха освободени като депутати на днешното парламентарно заседание. Причината е, че двамата стават членове на Европейския парламент.

Двамата ще бъдат заменени от следващия в партийния списък на БСП, съобщава www.novinite.com