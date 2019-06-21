Камион блокира Прохода на Републиката

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 10

Румънски ТИР катастрофира и затвори Прохода на Републиката, съобщава NOVA. Инцидентът е станал около 10:30 часа, след село Вонеща вода в посока Гурково.

При инцидента няма пострадали, но заради разпиления товар не се пропускат превозни средства. Товарните камиони изчакват на място.

За останалите автомобили и тирове обходният маршрут е през прохода „Шипка”.