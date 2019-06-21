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Камион блокира Прохода на Републиката

21 юни 2019 14:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 10
Снимка от мястото на инцидента

Румънски ТИР катастрофира и затвори Прохода на Републиката, съобщава NOVA. Инцидентът е станал около 10:30 часа, след село Вонеща вода в посока Гурково.

При инцидента няма пострадали, но заради разпиления товар не се пропускат превозни средства. Товарните камиони изчакват на място.

За останалите автомобили и тирове обходният маршрут е през прохода „Шипка”.

Източник: nova.bg
Снимка: I see you KAT Велико Търново

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