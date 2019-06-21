Митничари откриха 200 000 турски лири скрити в обувки, в дрехи, в чанта за лаптоп и тайници на автомобил

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 51

Служители от Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ откриха контрабандно пренасяни 191 200 турски лири, скрити в обувки, дрехи, чанта за лаптоп и тайници на лек автомобил.

Валутата била засечена в ранния следобед на 19 юни, при проверка, извършена на трасето за входящи автомобили на митнически пункт "Лесово". Водачът-турски гражданин обявил, че не носи нищо за деклариране. Пачките с банкноти „светнали“ при последваща проверка.

Установено е, че 91 000 турски лири от валутата са собственост на шофьора. Другите 100 200 недекларирани турски лири са собственост на неговия спътник. Контрабандната валута с обща левова равностойност 54 900 лв. е иззета.