С редица събития село Бяла и тази година ще отбележи Еньовден

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 23

С редица събития село Бяла и тази година ще отбележи Еньовден. На 23 юни от 16:00 часа ще се проведе дискусия с лектор доктор Кемалова. От 19:00 часа ще се състои ритуалът „Мълчана вода“.

На 24 юни в ранни зори от 05:00 часа ще започне бране на билки. В 10:30 часа е официалното откриване на празника на билките с ритуала „Еньово буле“. В 11:30 започват и тържествата. Ще има викторини, базари, кулинарна изложба и дегустация на чай.

Организатори са НЧ „Христо Ботев 1936“, кметството на село Бяла и Общински съвет-Сливен.