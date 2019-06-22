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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Двама загинаха при тежка катастрофа на пътя Хасково Димитровград

22 юни 2019 09:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 26
Полиция

Двама души загинаха и един човек е в кома при две катастрофи в община Хасково, съобщи NOVA.

Пътен инцидент на пътя Хасково – Димитровград отне живота на двама души. Лек автомобил с четирима младежи се е врязал в камион. Момче и момиче за загинали на място, а други две момичета са в болница.

Тази сутрин лек автомобил се е ударил в безстопанствени животни. Шофьорът е в кома, а още трима души са леко пострадали.

Източник: nova.bg
Снимка: pixabay.com

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