Двама загинаха при тежка катастрофа на пътя Хасково Димитровград

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 26

Двама души загинаха и един човек е в кома при две катастрофи в община Хасково, съобщи NOVA.

Пътен инцидент на пътя Хасково – Димитровград отне живота на двама души. Лек автомобил с четирима младежи се е врязал в камион. Момче и момиче за загинали на място, а други две момичета са в болница.

Тази сутрин лек автомобил се е ударил в безстопанствени животни. Шофьорът е в кома, а още трима души са леко пострадали.