Пороен дъжд в Сливен и градушка в село Калояново се изсипаха днес по обяд

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 56 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 56

Днес по обяд в Сливен се изсипа пороен дъжд. Възлови кръстовища в града се превърнаха за минути във водоеми.

Градушка с пороен дъжд удари село Калояново край Сливен. Пороят продължи близо час и наводни улиците, а колите спираха заради опасното време. Кметът на селото каза, че все още не е ясно какви щети е нанесла стихията, съобщава БЛИЦ.

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