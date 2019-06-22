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Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 24.06-30.06.2019 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 24 до 30 юни 2019 г.?
Нектарини клас 1 – 1,49 лв. за кг.
Охладено цяло пиле в тарелка – 3,47 лв. за кг.
Пилешко шишче от бутче „Градус“ – 5,99 лв. за 600 грама
Роле „Трапезица“ – 23,99 лв. за кг.
Тиролски бекон – 11,99 лв. за кг.
Изчистен лаврак – 12,89 лв. за кг.
Краве сирене „Сребърна“ – 6,29 лв. за кг.
Черни маслини Супер и супер Мамут размер 81-90 – 5,79 лв. за кг.
Кашкавалка – 0,69 лв. за 120 грама
Слънчогледово олио „Vitae d’oro“ – 1,77 лв. за 1 литър
Бира „Каменица“ – 0,78 лв. за кен
Безалкохолна бира „Загорка“ – 0,99 лв. за кен
За повече информация на страница на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков