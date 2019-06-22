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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 24.06-30.06.2019 г.

22 юни 2019 23:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 31
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 24 до 30 юни 2019 г.?

 

Нектарини клас 1 – 1,49 лв. за кг.

Охладено цяло пиле в тарелка – 3,47 лв. за кг.

Пилешко шишче от бутче „Градус“ – 5,99 лв. за 600 грама

Роле „Трапезица“ – 23,99 лв. за кг.

Тиролски бекон – 11,99 лв. за кг.

Изчистен лаврак – 12,89 лв. за кг.

Краве сирене „Сребърна“ – 6,29 лв. за кг.

Черни маслини Супер и супер Мамут размер 81-90 – 5,79 лв. за кг.

Кашкавалка – 0,69 лв. за 120 грама

Слънчогледово олио „Vitae d’oro“ – 1,77 лв. за 1 литър

Бира „Каменица“ – 0,78 лв. за кен

Безалкохолна бира „Загорка“ – 0,99 лв. за кен

 

За повече информация на страница на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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