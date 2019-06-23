Двама души са в болница след катастрофа между микробус и лек автомобил край Ловеч

Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 43

Двама души остават в ловешката болница след катастрофата между микробус и лека кола.

Бусът, който превозвал група деца, се удари в автомобил заради отнето предимство между ловешките села Българане и Малиново. Инцидентът стана в ранния следобед на събота.

Фолклорната формация се е връщала от участие в Априлци. Вследствие на удара микробусът се преобърна в канавката. В него са пътували 12 души. Те са откарани за преглед в болницата в Ловеч. Част от тях са пожелали да си тръгнат за домашно лечение.

Състоянието на двамата, които са останали за лечение, е стабилно, информира bTV.