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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Двама души са в болница след катастрофа между микробус и лек автомобил край Ловеч

23 юни 2019 10:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 43
Катастрофа

Двама души остават в ловешката болница след катастрофата между микробус и лека кола.

Бусът, който превозвал група деца, се удари в автомобил заради отнето предимство между ловешките села Българане и Малиново. Инцидентът стана в ранния следобед на събота.

Фолклорната формация се е връщала от участие в Априлци. Вследствие на удара микробусът се преобърна в канавката. В него са пътували 12 души. Те са откарани за преглед в болницата в Ловеч. Част от тях са пожелали да си тръгнат за домашно лечение.

Състоянието на двамата, които са останали за лечение, е стабилно, информира bTV.

Източник: bTV
Снимка: БГНЕС

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