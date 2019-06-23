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Микробус и ТИР се удариха в Ямболско, една жена загина

23 юни 2019 19:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 12
Полиция Ямбол

Тежка катастрофа на международния път към ГКПП "Лесово" взе жертва. 50-годишна жена от Румъния загина при удар между ТИР и микробус, и двете превозни средства са с румънска регистрация, посочва NOVA.

След удара микробусът е излетял на 50 метра. В превозното средство е имало шестима пътници. В болницата в Ямбол е останал само един човек.

"Приети са петима в Спешно отделение. Четирима са освободени. Един остава в болницата. Той е с травма на черепа, с малък кръвоизлив в мозъка, няма опасност за живота му", обясни д-р Веселин Цонев от МБАЛ-Ямбол.

Сигнал за инцидента е подаден към 14:00 ч.

Пътят беше затворен, а полицаи отбиваха движението по обходен маршрут през Ямбол и Елхово. Вече движението по пътя за ГКПП "Лесово" е възстановено.

Източник: nova.bg
Снимка: Интернет

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