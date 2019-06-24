Прекъсване на водоподаването в с.Глуфишево и с.Панаретовци

ВиК-Сливен преди 28 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 13

Днес 24.06 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Глуфишево и с.Панаретовци.Водоснабдяването ще бъде възстановено на 25.06 /вторник/ след 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.