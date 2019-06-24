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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в с.Глуфишево и с.Панаретовци

24 юни 2019 15:16, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 ден, брой четения: 10
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Днес 24.06 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Глуфишево и с.Панаретовци.Водоснабдяването ще бъде възстановено на 25.06 /вторник/ след 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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