Прекъсване на водоподаването в с.Глуфишево и с.Панаретовци

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Днес 24.06 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Глуфишево и с.Панаретовци.Водоснабдяването ще бъде възстановено на 25.06 /вторник/ след 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.