Отново верижна катастрофа на магистрала „Хемус“, жена пострада

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 27

Една жена е пострадала при верижна катастрофа между три автомобила на магистрала „Хемус” на 58 км в посока София, съобщиха от МВР.

Сигнал за инцидента е подаден малко преди 15:00 ч. Инцидентът е станал в участъка на тунела "Правешки ханове".

Жената е откарана в болница.