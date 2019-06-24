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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Отново верижна катастрофа на магистрала „Хемус“, жена пострада

24 юни 2019 15:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 27
Полицейски автомобил

Една жена е пострадала при верижна катастрофа между три автомобила на магистрала „Хемус” на 58 км в посока София, съобщиха от МВР.

Сигнал за инцидента е подаден малко преди 15:00 ч. Инцидентът е станал в участъка на тунела "Правешки ханове".

Жената е откарана в болница.

Източник: nova.bg
Снимка: Станимир Петков

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