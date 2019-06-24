С нарушено водоподаване с.Гергевец,с.Крушаре и с.Самуилово

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 14

Поради авария в електропреносната мрежа с нарушено водоподаване са с.Гергевец,Крушаре и с.Самуилово,до отстраняване на аварията.Работи се по възстановяването на електрозахранването.