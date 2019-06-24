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Сливен. Новини от източника. Последни новини

С нарушено водоподаване с.Гергевец,с.Крушаре и с.Самуилово

24 юни 2019 16:39, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 14

Поради авария в електропреносната мрежа с нарушено водоподаване са с.Гергевец,Крушаре и с.Самуилово,до отстраняване на аварията.Работи се по възстановяването на електрозахранването.

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