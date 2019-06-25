Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен

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"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 25. 06. 2019 г. (вторник) от 09.30ч. до 14.00 ч. е прекъснато водоподаването в част от кв. "Комлука" - в ройна на ул. Стефан Егаров".

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.