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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Екипи на ПБЗН-Сливен оказаха съдействие при овладяване на пожара в ТЕЦ-2

25 юни 2019 10:05, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 35
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Екипи на Регионална дирекция ПБЗН-Сливен са оказали съдействие при овладяване на пожара в ТЕЦ-2 в село Ковачево, обл.Ст. Загора. На място са изпратени два екипа и 6 служители на РСПБЗН-Сливен и Нова Загора.

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