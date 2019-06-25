Екипи на ПБЗН-Сливен оказаха съдействие при овладяване на пожара в ТЕЦ-2

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Екипи на Регионална дирекция ПБЗН-Сливен са оказали съдействие при овладяване на пожара в ТЕЦ-2 в село Ковачево, обл.Ст. Загора. На място са изпратени два екипа и 6 служители на РСПБЗН-Сливен и Нова Загора.