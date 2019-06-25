Прекъсване на водоподаването в с.Самуилово

ВиК-Сливен преди 38 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 25.06.2019г.(вторник) до 15.00ч. е прекъснато водоподаването в с.Самуилово .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.