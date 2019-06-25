Младежки дом - Сливен организира концерт - хепънинг на 27 юни

Наблюдател.БГ преди 19 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 12

Младежки дом - Сливен организира концерт - хепънинг на 27.06.2019г. в Градската градина от 10:00ч.

Концертът е финално събитие по проект: "Различни, но заедно" по програма "Еразъм+" на ЕС.

Програмата ще включва песни, танци, игри, забавления, слаклайн и информационен щанд.

Проектът „Различни, но заедно II”, допринесе за това да бъдем по-мотивирани и обнадеждни, и да вярваме , че участието в съвместни дейности заедно с връстници в неравностойно положение ни носи удовлетворение и радост.

Заповядайте да се забавляваме заедно!