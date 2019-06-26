Прекъсване водоподаването в района на ул."Агликина поляна"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 26.06. 2019г.(сряда) от 10.00ч. до 12.00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул."Агликина поляна".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.