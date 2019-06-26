Регионална дирекция ПБЗН -Сливен ще проведе пожаро-тактическо учение за действия на горски пожари

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На 27 юни /четвъртък/ от 10,30 часа в борова гора до село Кортен ще се проведе пожаро-тактическо учение на тема гасене на горски пожари, инициирано от Регионална дирекция ПБЗН-Сливен. В учението ще участват екипи на РУ- Нова Загора, Български червен кръст, Филиал за спешна медицинска помощ- Нова Загора, РЗИ-Сливен, ДГС- Нова Загора и Твърдица, както и доброволци от община Нова Загора. Учението ще бъде наблюдавано от ръководството на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР София.

Целта е да се провери нивото на комуникация и координация между службите, участващи в единната спасителна система, при сигнал за бедствие. Екипите ще демонстрират умения при овладяване на горски пожари и оказване на помощ при спасяване на пострадали.