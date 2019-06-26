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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Задържаха 31-годишен след междусъседски скандал в сливенския квартал "Надежда"

26 юни 2019 10:10, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 52
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31-годишен мъж е задържан в РУ-Сливен за причиняване на телесна повреда. На 25 юни, около 17,00 часа, е възникнал междусъседски скандал в квартал „Надежда“. В резултат на конфликта 31-годишният И.Р. е ударил с метална тръба свой 22-годишен съсед. Пострадалият е получил счупване на предни зъби, без опасност за живота. И.Р. е криминално проявен, задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

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