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Задържаха 31-годишен след междусъседски скандал в сливенския квартал "Надежда"
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 52
31-годишен мъж е задържан в РУ-Сливен за причиняване на телесна повреда. На 25 юни, около 17,00 часа, е възникнал междусъседски скандал в квартал „Надежда“. В резултат на конфликта 31-годишният И.Р. е ударил с метална тръба свой 22-годишен съсед. Пострадалият е получил счупване на предни зъби, без опасност за живота. И.Р. е криминално проявен, задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.