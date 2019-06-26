Заловиха много пиян шофьор без книжка в Сливен

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 54 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 54

Неправоспособен водач с алкохол 2,53 промила е установен от полицейски служители в град Сливен. На 26 юни, в 03,10 часа, в кв.“Република“, е извършена проверка на 30-годишния П.М. от село Бяла, водач на лек автомобил „Фолксваген Голф“. При проверката се установява, че П.М. е неправоспособен и управлява с концентрация на алкохол 2,53 промила, установено с техническо средство. П.М. е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.