Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 26.06.2019 г.

26 юни 2019 12:33, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 11 минути, брой четения: 5
ОД на МВР Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 25.06.2019 г. до 08,00 часа на 26.06.2019 г.

 

Сливен: 31-годишен мъж е задържан в РУ-Сливен за причиняване на телесна повреда. На 25 юни, около 17,00 часа, е възникнал междусъседски скандал в квартал „Надежда“. В резултат на конфликта 31-годишният И.Р. е ударил с метална тръба свой 22-годишен съсед. Пострадалият е получил счупване на предни зъби, без опасност за живота. И.Р. е криминално проявен, задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

 

Неправоспособен водач с алкохол 2,53 промила е установен от полицейски служители в град Сливен. На 26 юни, в 03,10 часа, в кв.“Република“, е извършена проверка на 30-годишния П.М. от село Бяла, водач на лек автомобил „Фолксваген Голф“. При проверката се установява, че П.М. е неправоспособен и управлява с концентрация на алкохол 2,53 промила, установено с техническо средство. П.М. е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.

 

Твърдица: Водач с алкохол над 1,2 промила и управление на нерегистрирано МПС са установени в град Шивачево в хода на операция по пътна безопасност. На 25 юни, около 21,30 часа, е извършена проверка на 37-годишния З.И., водач на лек автомобил „Пежо“. При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба 1,79 промила. З.И. е от град Шивачево, задържан е за 24 часа. По случая е започнато бързо производство. В 22,00 часа е спрян за проверка мотопед, управляван от 35-годишния Д.Д. от град Шивачево. Установява се, че превозното средство не е регистрирано по надлежния ред. По случая е започнато бързо производство.

 

 

« предишнаследваща »


 