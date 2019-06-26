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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 26.06.2019 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН
За времето от 06,00 часа на 25.06.2019 г. до 08,00 часа на 26.06.2019 г.
Сливен: 31-годишен мъж е задържан в РУ-Сливен за причиняване на телесна повреда. На 25 юни, около 17,00 часа, е възникнал междусъседски скандал в квартал „Надежда“. В резултат на конфликта 31-годишният И.Р. е ударил с метална тръба свой 22-годишен съсед. Пострадалият е получил счупване на предни зъби, без опасност за живота. И.Р. е криминално проявен, задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
Неправоспособен водач с алкохол 2,53 промила е установен от полицейски служители в град Сливен. На 26 юни, в 03,10 часа, в кв.“Република“, е извършена проверка на 30-годишния П.М. от село Бяла, водач на лек автомобил „Фолксваген Голф“. При проверката се установява, че П.М. е неправоспособен и управлява с концентрация на алкохол 2,53 промила, установено с техническо средство. П.М. е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.
Твърдица: Водач с алкохол над 1,2 промила и управление на нерегистрирано МПС са установени в град Шивачево в хода на операция по пътна безопасност. На 25 юни, около 21,30 часа, е извършена проверка на 37-годишния З.И., водач на лек автомобил „Пежо“. При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба 1,79 промила. З.И. е от град Шивачево, задържан е за 24 часа. По случая е започнато бързо производство. В 22,00 часа е спрян за проверка мотопед, управляван от 35-годишния Д.Д. от град Шивачево. Установява се, че превозното средство не е регистрирано по надлежния ред. По случая е започнато бързо производство.