Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Мълния падна до човек в Монтана

26 юни 2019 14:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 12
Мълния

Мъж от Монтана бе отхвърлен от мълния, паднала на сантиметри от него в централния парк на града към 18:30 ч., вчера следобед, съобщава bTV.

64-годишният Борислав Петков по чудо не е пострадал сериозно. Мълнията е успяла да повали гражданина на земята, туширайки го. Той е бил с парализирани крайници за няколко минути.

Борислав е посетил болница, в която е бил прегледан и освободен без сериозни забележки за здравето му.

Лошото време продължава да поражда неприятни инциденти в цялата страна.

Източник: novinite.bg

« предишнаследваща »


 