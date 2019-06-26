Мълния падна до човек в Монтана

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 12

Мъж от Монтана бе отхвърлен от мълния, паднала на сантиметри от него в централния парк на града към 18:30 ч., вчера следобед, съобщава bTV.

64-годишният Борислав Петков по чудо не е пострадал сериозно. Мълнията е успяла да повали гражданина на земята, туширайки го. Той е бил с парализирани крайници за няколко минути.

Борислав е посетил болница, в която е бил прегледан и освободен без сериозни забележки за здравето му.

Лошото време продължава да поражда неприятни инциденти в цялата страна.