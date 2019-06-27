Поредна смърт: 20-годишно момиче загина на пътя Сливен-Ямбол

Наблюдател.БГ преди 49 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 4

На 26 юни, в 21,36 часа, е получен сигнал за настъпило пътно произшествие на път II-53 /Сливен-Ямбол/. На място са изпратени екипи ОД МВР –Сливен. Настъпило е пътно произшествие между лек автомобил „Нисан Микра“ и товарен автомобил „Форд“. От произшествието на място е починало момиче на 20-години от Ямбол. Момичето е управлявало лекия автомобил „Нисан“, пътувало е само. Водачът на товарния автомобил е на 33-години от град София. Той е транспортиран до МБАЛ-Сливен, без опасност за живота. Причините за произшествието са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.