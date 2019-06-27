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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Задържаха служители на МВР за продажба на наркотици

27 юни 2019 14:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 40
Полиция

Служители на МВР са задържани за продажба на наркотици, съобщава БТА, цитирайки разследващи.

МВР съобщи, че дирекция "Вътрешна сигурност" и СДВР провеждат специализирана операция под ръководството на Софийска градска прокуратура.

Повече информация ще бъде предоставена след приключването на операцията.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

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