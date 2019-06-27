Задържаха служители на МВР за продажба на наркотици

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 40

Служители на МВР са задържани за продажба на наркотици, съобщава БТА, цитирайки разследващи.

МВР съобщи, че дирекция "Вътрешна сигурност" и СДВР провеждат специализирана операция под ръководството на Софийска градска прокуратура.

Повече информация ще бъде предоставена след приключването на операцията.