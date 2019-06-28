Прекъсване на водоподаването в централната част на град Сливен

ВиК-Сливен преди 49 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 34

Днес поради ремонтни дейности по "Воден цикъл" на ул. Антим първи е прекъснато водоподаването в района до 16.30ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.