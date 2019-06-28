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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в централната част на град Сливен

28 юни 2019 10:30, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 28 минути, брой четения: 13
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Днес поради ремонтни дейности по "Воден цикъл" на ул. Антим I е прекъснато водоподаването в района до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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