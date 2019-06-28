Прекъсване на водоподаването в централната част на град Сливен

Наблюдател.БГ преди 28 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 13

Днес поради ремонтни дейности по "Воден цикъл" на ул. Антим I е прекъснато водоподаването в района до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.