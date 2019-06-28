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„Обществен дарителски фонд-Сливен” отново гостува на фестивала „Етноси, багри и котленски килими“ в Котел

28 юни 2019 11:10, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 35
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В периода 28 – 30 юни 2019 г. в град Котел ще се проведе фестивалът „Етноси, багри и котленски килими“.

 

Във връзка с фестивала, на 29 юни от 10 до 18 часа, „Обществен дарителски фонд-Сливен” организира следните Творчески работилници:

 

- Майсторилница „Чудното килимче” – Котленски килим да си оцветим!

 

- Майсторилница „Най-дългият колан, тъкан на вертикален стан“

 

- Майсторилница „Хубостта на българката“ - Оцветяване на носии от Сливенския край.

 

- Майсторилница „Сръчността на българката“ - Хайде да си сътворим сливенска везба с моливче вместо игла!

 

- Майсторилница „Вадени престилки и маскарадни костюми” – Оцветяване на вадени престилки и маскарадни костюми от Сливенско.

 

 

За най-добрите ще има награди!

Очакваме Ви!

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