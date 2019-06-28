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Руснак пострада в Пирин, спасиха го след 10-часова акция
33-годишен руснак бе свален след 10-часова акция на ПСС-Банско, след като се подхлъзнал в преспа сняг в Пирин.
Сигналът в ПСС-Банско е получен в 15:30 часа в четвъртък от района на подстъпите към скалния ръб Кончето.
Група от туристи вървели по пътеката от връх Вихрен, в посока връх Кутела. Непосредствено преди Кончето, пострадалият 33-годишен руснак попаднал в участък с преспа сняг, вместо да я заобиколи, той я пресекъл, така се подхлъзнал и паднал по наклона.
17 планински спасители тръгнали към мястото на инцидента, достигнали го, погрижили се за пострадалия и го свалили до асфалтовия път под хижа Вихрен едва в 1:30 ч. след полунощ.
Пострадалият е с черепно-мозъчна травма, има и такива в областта на опорно-двигателния апарат и гърдите. Приет е за лечение в МБАЛ-Разлог, ако състоянието му позволява, ще бъде транспортиран днес за София.
От ПСС алармираха, че вече службата не разполага с хеликоптер за спасителните си акции.
Източник: БГНЕС