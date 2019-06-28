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Километрична опашка от коли на ГКПП "Кулата"

28 юни 2019 15:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 23
Трафик

Близо 4-километрова опашка от автомобили се е образувала на ГКПП "Кулата". На ГКПП "Маказа" трафикът също е интензивен на вход и изход за леки автомобили, съобщават от "Гранична полиция".

На ГКПП "Калотина", на ГКПП "Лесово" и ГКПП "Капитан Андреево" също има засилен трафик.

Източник: NOVA
Снимка: БГНЕС

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