Километрична опашка от коли на ГКПП "Кулата"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 23

Близо 4-километрова опашка от автомобили се е образувала на ГКПП "Кулата". На ГКПП "Маказа" трафикът също е интензивен на вход и изход за леки автомобили, съобщават от "Гранична полиция".

На ГКПП "Калотина", на ГКПП "Лесово" и ГКПП "Капитан Андреево" също има засилен трафик.