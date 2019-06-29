Музейно-образователната програма "Ваканция в музея" в Регионален исторически музей-Сливен завърши

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 23 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 17

Петък, 28 юни 2019 г., бе последният ден от музейно-образователната програма "Ваканция в музея" - "Търсач! Откривател! Реставратор! Творец!"

Ние учим не просто като слушаме - а като гледаме, пипаме, усещаме, творим, играем, общуваме.

Знанието е съкровище. Открий, съхрани и го развивай...

МИЛИ ДЕЦА, ВЕСЕЛО ЛЯТО С МНОГО УСМИВКИ И ИГРИ ВИ ЖЕЛАЕ ЕКИПА НА РИМ-СЛИВЕН!

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