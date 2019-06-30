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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 01.07-07.07.2019 г.

30 юни 2019 13:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 1 до 7 юли 2019 г.?

 

Диня клас 1 – 0,59 лв. за кг.

Лимони клас 1 – 3,99 лв. за кг.

Нарязан хляб „Добруджа“ – 0,69 лв. за 650 грама

Бира „Загорка“ – 1,85 лв. за 2 литра

Пилешко бутче с част от гърба – 2,79 лв. за кг.

Скумрия „Славяна фиш“ различни видове – 0,95 лв. за 160 грама

Люти чушки клас 1 – 2,99 лв. за кг.

Телешко мляно месо – 7,69 лв. за кг.

Свински късчета месо, мексикански стил, пикантен или класик – 6,49 лв. за 600 грама

Свинско роле – 7,99 лв. за кг.

Овче сирене – 11,99 лв. за кг.

Краве мляко – 1,19 лв. за 1 литър

Слънчогледово олио „Клас“ – 1,89 лв. за 1 литър

Маслини „Супер колосал“ размер 111/120 без костилка – 6,49 лв. за кг.

 

За повече информация на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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