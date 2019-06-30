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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 01.07-07.07.2019 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 1 до 7 юли 2019 г.?
Диня клас 1 – 0,59 лв. за кг.
Лимони клас 1 – 3,99 лв. за кг.
Нарязан хляб „Добруджа“ – 0,69 лв. за 650 грама
Бира „Загорка“ – 1,85 лв. за 2 литра
Пилешко бутче с част от гърба – 2,79 лв. за кг.
Скумрия „Славяна фиш“ различни видове – 0,95 лв. за 160 грама
Люти чушки клас 1 – 2,99 лв. за кг.
Телешко мляно месо – 7,69 лв. за кг.
Свински късчета месо, мексикански стил, пикантен или класик – 6,49 лв. за 600 грама
Свинско роле – 7,99 лв. за кг.
Овче сирене – 11,99 лв. за кг.
Краве мляко – 1,19 лв. за 1 литър
Слънчогледово олио „Клас“ – 1,89 лв. за 1 литър
Маслини „Супер колосал“ размер 111/120 без костилка – 6,49 лв. за кг.
За повече информация на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков