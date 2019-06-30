Ивет Горанова спечели 18-и български медал в Минск

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 29

Ивет Горанова спечели 18-ия български медал на Европейските игри в Минск.

Състезателката на карате кумите 55 кг в карате си осигури минимум бронз и по-късно днес излиза на полуфиналите, където ще срещне Дженифър Уорлинг от Люксембург в 15:24 ч.

Вторите Европейски игри ще бъдат закрити тази вечер на стадион "Динамо" в беларуската столица.

Знаменосец на тима ни ще бъде шампионката в бокса Станимира Петрова.