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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Стартираме новата седмица и новият месец със слънчево и горещо време, с температури до 36 градуса

30 юни 2019 16:28, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 7
Времето за 01.07.2019 г.

Новата седмица започва със слънчево време. Температурите ще се повишават и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, съобщават от НИМХ.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

Над Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще са 30-31 градуса. Температурата на морската вода ще е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

И над планините ще е слънчево. Ще духа до умерен, по високите и открити части - и временно силен, североизточен вятър. Температурите ще се повишат, максималната на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра - около 17 градуса.

В Сливен ще бъде предимно слънчево и горещо. Минималната температура ще е 18 градуса, а максималната 33.

Снимка: pxhere.com

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