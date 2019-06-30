Стартираме новата седмица и новият месец със слънчево и горещо време, с температури до 36 градуса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 7

Новата седмица започва със слънчево време. Температурите ще се повишават и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, съобщават от НИМХ.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

Над Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще са 30-31 градуса. Температурата на морската вода ще е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

И над планините ще е слънчево. Ще духа до умерен, по високите и открити части - и временно силен, североизточен вятър. Температурите ще се повишат, максималната на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра - около 17 градуса.

В Сливен ще бъде предимно слънчево и горещо. Минималната температура ще е 18 градуса, а максималната 33.