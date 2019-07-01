Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кола се преобърна в дере край Самоков, момче и момиче са ранени

01 юли 2019 08:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 27
Полиция

Момче и момиче са ранени, след като колата им се обърна в дере край пътя за Самоков, след Панчарево, в района на Урвич, съобщи NOVA.

Момичето е било зад волана. При инцидента тя е получила фрактура на предмишницата, съобщиха от Спешна помощ.

Момчето е в по-тежко състояние и е откарано в ИСУЛ. Той е 19-годишен. Получил е травма на главата, гърдите и мозъчно сътресение.

На местопроизшествието веднага са пристигнали полицейски екипи, Пожарна и Спешна помощ.

Източник: nova.bg
Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 