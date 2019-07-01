Кола се преобърна в дере край Самоков, момче и момиче са ранени

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 27

Момче и момиче са ранени, след като колата им се обърна в дере край пътя за Самоков, след Панчарево, в района на Урвич, съобщи NOVA.

Момичето е било зад волана. При инцидента тя е получила фрактура на предмишницата, съобщиха от Спешна помощ.

Момчето е в по-тежко състояние и е откарано в ИСУЛ. Той е 19-годишен. Получил е травма на главата, гърдите и мозъчно сътресение.

На местопроизшествието веднага са пристигнали полицейски екипи, Пожарна и Спешна помощ.