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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Аварийно прекъсване на водоподаването в сливенския квартал "Речица"

01 юли 2019 09:20, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 36
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На 1.07.2019 поради авария е прекъснато водоподаването в кв. "Речица" от 09.00 до 13.00. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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