Аварийно прекъсване на водоподаването в сливенския квартал "Речица"

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

На 1.07.2019 поради авария е прекъснато водоподаването в кв. "Речица" от 09.00 до 13.00. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.