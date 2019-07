Най-големите звезди от 90-те пристигат в Бургас, за да си припомним заедно атмосферата на 90-те

Туида Нюз преди 33 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 13

„Това ще бъде най-голямото парти на 90-те“ – заканват се East 17

1 юли 2018

Бургас

Остават няколко седмици до SPICE Music Festival – фестивалът, койщо ще събере на една сцена любимите ни изпълнители от 90-те години.

Горещата новина е, че към тях ще се присъедини и No mercy (Marty Cintron), чиито хитове - Where Do You Go, Hello How Are You, Please Don't Go - оглавяваха не една и две класации по света.

Ако сте дете на 90-те, още отсега си запазете 9 и 10 август 2019 за SPICE Music Festival, защото тогава в Бургас пристигат още и East 17, 2 Unlimited, REDNEX, Sonique, Dr. Alban, HADDAWAY, Cappella, La Bouche, SNAP!, 2 Brothers on the 4th floor, Ice MC.

„Това ще бъде най-голямото парти на 90-те за тази година“ – заканва се Тери Колдуел от East 17, а Haddaway добавя – „Ако не сте там, изпускате купона“. „Ще бъде невероятен уикенд, елате с приятелите си на 9 и 10 август 2019 в Бургас“, приканват и CAPPELLA.

На сцената на фестивала ще се качат и Ъпсурт и Deep Zone Project, които ще загреят феновете с техните хитове от 90-те!

SPICE Music Festival е фестивал за всички, които пораснаха през 90-те, колекционираха плакати, стикери и аудио касети, и все още си спомнят хитовете на 90-те, на които танцуваха в дискотеките.

За съжаление трябва да съобщим, че C+C Music Factory няма да успеят да пристигнат в Бургас, тъй като на член от групата предстои да стане баща, поради което групата отменя всичките си участия в периода 1-15 август 2019.

С всички останали артисти ви очакваме на 9 и 10 август 2019 на Пристанище Бургас, а до 31 юли 2019 все още може да закупите билети на промоционални цени в мрежата на EasyPay в цялата страна и онлайн на www.EpayGO.bg:

До 31.07.2019 – 77 лв за двудневен билет

След 01.08.2019 – 88 лв за двудневен билет

Еднодневни билети ще се продават само на място!

Другата голяма изненада е, че от 7 до 11 август 2019 във фестивалната зона ще се проведе още един уникален за Бургас фестивал - Street Food & Art Festival. Десетки артисти и кулинари, музиканти, блогъри и влогъри ще пресъздадат на родна почва атмосферата на STREET FOOD културата!

И това не е всичко! По време на кулинарния фестивал за първи път България ще излъчи участник за European Street Food Awards, който ще се бори за европейската титла на финалите през септември в Швеция. Състезанието е най-голямата кулинарна битка в Европа, а в България ще се проведе за първи път!

Не пропускайте да се насладите на уникалния фестивален формат – два фестивала в едно и очаквайте още изненади за SPICE Music Festival - 90's edition и за Street Food & Art Festival!

SPICE Music Festival - 90's edition се организира от „Културно-масова дейност“ ЕООД, Община Бургас и Пристанище Бургас - с ексклузивната медийна подкрепа на радио ENERGY - станция номер 1 за музика от 90-те!

Снимки