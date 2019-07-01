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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 01.07.2019

01 юли 2019 10:02, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 26 минути, брой четения: 20

No. Дата на във. Длъжност Образование

503 27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно

504 27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно

524 03.6.2019 монтажник кабелни комплекти основно

541 05.6.2019 дограмаджия средно,основно

547 05.6.2019 директор лечебно заведение висше, медицина

558 12.6.2019 мениджър търговски екип висше

559 12.6.2019 кредитен консултант средно

563 13.6.2019 сортировач, вълна/за лица с намалена трудоспособност/ основно/начално

566 17.6.2019 салонен управител средно

567 17.6.2019 готвач, заведение за бързо хранене средно

571 18.6.2019 работник товаро- разтоварна дейност основно

572 18.6.2019 машинен оператор млечни продукти средно

573 18.6.2019 работник производство на млечни продукти средно

580 21.6.2019 работник осветителни тела/монтажник средно

581 21.6.2019 бояджия, промишлени изделия средно

582 24.6.2019 лакировач средно

583 24.6.2019 електротехник средно/висше

584 24.6.2019 настройчик програмист с ЦПУ средно/висше

585 24.6.2019 контрольор качество средно/висше

587 24.6.2019 готвач средно

588 24.6.2019 камериер средно

589 24.6.2019 сервитьор средно

590 24.6.2019 рецепционист средно

592 25.6.2019 учител БЕЛ висше

593 25.6.2019 монтажник дограма и щори средно

594 25.6.2019 технолог ХВП висше

596 26.6.2019 учител математика висше

597 26.6.2019 учител БЕЛ висше

598 26.6.2019 учител начален етап висше

599 26.6.2019 работник поддръжка сгаради,той и охранител средно

601 26.6.2019 работник кухня основно

602 26.6.2019 чистач/хигиенист основно

603 28.6.2019 учител по технологии и предприемачество висше

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