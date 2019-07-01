Аварийно прекъсване на водоподаването в село Ковачите и в част от индустиална зона на Нова Загора

Наблюдател.БГ преди 35 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 22

На 1.07.2019г. поради авария е прекъснато водоподаването в с. Ковачите до 15.30ч. Поради извършване на строително-монтажни работи ще бъде спряно водоподаването до 13.00 часа в част от индустриална зона на град Нова Загора. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.