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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Аварийно прекъсване на водоподаването в село Ковачите и в част от индустиална зона на Нова Загора

01 юли 2019 10:43, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 35 минути, брой четения: 22
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На 1.07.2019г. поради авария е прекъснато водоподаването в с. Ковачите до 15.30ч. Поради извършване на строително-монтажни работи ще бъде спряно водоподаването до 13.00 часа в част от индустриална зона на град Нова Загора. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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