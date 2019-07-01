Двама пострадаха след скандал и сбиване в сливенския квартал "Комлука"

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

На 29 юни полицейски екип на РУ-Сливен се е отзовал на сигнал за сбиване в сливенския квартал „Комлука“. В резултат на скандал и възникнало сбиване са пострадали двама мъже на 36 и 25 години. Те са получили наранявания по ръцете, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.