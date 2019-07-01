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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Двама пострадаха след скандал и сбиване в сливенския квартал "Комлука"

01 юли 2019 11:30, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 45
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На 29 юни полицейски екип на РУ-Сливен се е отзовал на сигнал за сбиване в сливенския квартал „Комлука“. В резултат на скандал и възникнало сбиване са пострадали двама мъже на 36 и 25 години. Те са получили наранявания по ръцете, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

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