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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пиян шофьор катастрофира,заловиха го

01 юли 2019 11:40, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 36
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Водач с алкохол 1,29 промила е установен от полицейски екип на 29 юни в град Сливен. В 06,50 часа е получен сигнал за възникнало пътно произшествие на бул. „Илинденско въстание“. Пристигналият на мястото полицейски екип установява, че

23-годишният А.А., водач на лек автомобил „Ауди А3“, е загубил управление и се е ударил в мантинела. От произшествието няма пострадали. При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба 1,29 промила. А.А. е задържан за 24 часа. На водача е съставен акт за административно нарушение за причиненото ПТП, за употребата на алкохол е образувано бързо производство.

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