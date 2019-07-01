Пиян шофьор катастрофира,заловиха го

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Водач с алкохол 1,29 промила е установен от полицейски екип на 29 юни в град Сливен. В 06,50 часа е получен сигнал за възникнало пътно произшествие на бул. „Илинденско въстание“. Пристигналият на мястото полицейски екип установява, че

23-годишният А.А., водач на лек автомобил „Ауди А3“, е загубил управление и се е ударил в мантинела. От произшествието няма пострадали. При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба 1,29 промила. А.А. е задържан за 24 часа. На водача е съставен акт за административно нарушение за причиненото ПТП, за употребата на алкохол е образувано бързо производство.