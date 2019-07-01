Две жени пострадаха при катастрофа на разклона за село Пъдарево

Наблюдател.БГ преди 40 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 42

На 30 юни, в 12,15часа, в РУ-Котел е получен сигнал за настъпило пътно произшествие на път І-7, на разклона за село Пъдарево. Произшествието е станало между лек автомобил "Ауди А4“, управляван от водач на 27 години то град Карнобат и лек автомобил „Опел Тигра“, управляван от жена на 64 години от град Добрич. При произшествието е пострадала 64-годишната жена, която е настанена в МБАЛ-Сливен с наранявания без опасност за живота, и 28-годишна жена, пътник в лекия автомобил „Ауди“, която е получила леки наранявания. Пробите за употреба на алкохол на водачите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.