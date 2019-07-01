Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Две жени пострадаха при катастрофа на разклона за село Пъдарево

01 юли 2019 12:07, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 40 минути, брой четения: 42
....................................

На 30 юни, в 12,15часа, в РУ-Котел е получен сигнал за настъпило пътно произшествие на път І-7, на разклона за село Пъдарево. Произшествието е станало между лек автомобил "Ауди А4“, управляван от водач на 27 години то град Карнобат и лек автомобил „Опел Тигра“, управляван от жена на 64 години от град Добрич. При произшествието е пострадала 64-годишната жена, която е настанена в МБАЛ-Сливен с наранявания без опасност за живота, и 28-годишна жена, пътник в лекия автомобил „Ауди“, която е получила леки наранявания. Пробите за употреба на алкохол на водачите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

 

« предишнаследваща »


 