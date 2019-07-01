Температурите скачат до 39 градуса във вторник, обявен е жълт код за горещини

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 16

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд - горещо. Ще духа слаб до умерен южен вятър.

Жълт код за опасно време и високи температури е обявен в цялата страна. Градусите ще продължат да се повишават, като максималните ще бъдат предимно между 34 и 39 градуса, в София - около 34 градуса, сочи прогнозата на НИМХ.

По Черноморието ще бъде подходящо за туризъм. Ще бъде слънчево и топло. Ще духа до умерен южен вятър. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Температурата на морската вода ще бъде 26-27 градуса. Максималните температури ще бъдат 29-30 градуса.

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен, по високите и открити части - временно силен вятър от изток-североизток. Температурите ще се повишат още и максималната на височина 1200 м ще бъде около 28 градуса, на 2000 м - около 22 градуса.

В Сливен ще бъде слънчево и горещо. Минималната температура ще е 20 градуса, а максималната 36.

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