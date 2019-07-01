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Сливен. Новини от източника. Последни новини

БГ самолет се приземи аварийно в Тел Авив

01 юли 2019 17:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36
Самолет

Пътнически самолет на българската чартърна авиокомпания "Електра Еър" се приземи аварийно след сериозен технически проблем по време на полет от Кьолн за Тел Авив, съобщават "Ай 24 Нюз" и РТ.

Поне една от гумите на самолета "Боинг 737-400" се взриви още при излитането и имаше сериозни опасения, че няма да може да се приземи нормално, предаде бТВ.

Летище "Бен Гурион" беше вдигнато по тревога, като на място бяха изпратени много линейки и пожарни автомобили. С военни самолети пък беше проверено състоянието на колесника още във въздуха.

В крайна сметка, малко след 16:20 ч., самолетът се приземи успешно.

Източник: Монитор

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