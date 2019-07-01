БГ самолет се приземи аварийно в Тел Авив

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Пътнически самолет на българската чартърна авиокомпания "Електра Еър" се приземи аварийно след сериозен технически проблем по време на полет от Кьолн за Тел Авив, съобщават "Ай 24 Нюз" и РТ.

Поне една от гумите на самолета "Боинг 737-400" се взриви още при излитането и имаше сериозни опасения, че няма да може да се приземи нормално, предаде бТВ.

Летище "Бен Гурион" беше вдигнато по тревога, като на място бяха изпратени много линейки и пожарни автомобили. С военни самолети пък беше проверено състоянието на колесника още във въздуха.

В крайна сметка, малко след 16:20 ч., самолетът се приземи успешно.