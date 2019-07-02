Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен и село Крушаре

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Днес, 02.07 /вторник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в индустриална зона от 09.00ч до 15.30ч. Поради авария е прекъснато водоподаването в с.Крушаре до 15.30ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.