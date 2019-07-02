Иззеха два пакета с марихуана от криминално проявен от град Сливен

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Криминалисти от участък „Надежда“ задържаха 54-годишен мъж в хода на операция по наркоразпространението в Сливен. На 1 юли полицейски служители от участък „Надежда“, съвместно с Пътна полиция, спират за проверка лек автомобил „Фолксваген Шаран“ на бул.“Бургаско шосе“. В автомобила е установен криминално проявеният Н.Д. от град Сливен. В него са намерени и иззети два пакета, съдържащи марихуана. Н.Д. е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.